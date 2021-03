Dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Porto, è tempo di valutazioni in casa Juventus. In ballo c'è il futuro, per capirne chi ne farà parte e chi no. Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juve riparte dalla panchina, dove verrà confermato Andrea Pirlo. Ma al 90% si ritirerà Chiellini, pronto a un ruolo dirigenziale, mentre il club proverà a cedere Ramsey e Demiral per mettere a bilancio plusvalenze fondamentali per rinforzare poi la squadra con nuovi acquisti. Discorsi a parte per Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, situazioni troppo particolari per essere valutate insieme alle altre.