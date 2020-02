Chi si rivede, dal primo minuto... bentornato Re Giorgio! Bentornato capitano! Dopo avergli regalato la passerella negli ultimi minuti contro il Brescia, Mauzirio Sarri rilancia Giorgio Chiellini dal primo minuto in coppia con Rugani al centro della difesa, con Bonucci squalificato e De Ligt fuori per scelta tecnica. I canali social della Juventus hanno pubblicato il riscaldamento di Chiellini dedicandogli un tweet per il suo ritorno in campo: sguardo concentrato e una voglia matta di tornare in campo, bentornato capitano!