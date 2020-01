La Juventus ha bisogno di aggiungere un centrale difensivo alla propria scuderia, dopo l'infortunio di Merih Demiral contro la Roma. Per un crociato che verrà operato nei prossimi giorni, ce n'è però un altro che sta rientrando in azione, con Giorgio Chiellini che scalpita per tornare in campo dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare praticamente tutta la prima metà di stagione. Secondo quanto riporta SportMediaset, i bianconeri non vogliono però forzare la mano con Chiellini, complice anche l'età del giocatore: il rientro, pertanto, potrebbe avvenire solo tra fine marzo ed inizio aprile.