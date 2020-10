1









Dopo lo 0-0 contro la Polonia, l'Italia si prepara per affrontare l'Olanda, con alcuni cambi in vista. Come si legge sul Corriere dello Sport, "per quanto riguarda la squadra anti orange, Mancini farà oggi il punto della situazione, dopo le fatiche e le rudezze polacche, che peseranno sulle scelte. Chiellini si è allenato e dovrebbe far coppia con Bonucci, davanti a Donnarumma e con D’Ambrosio e Spinazzola esterni. Il resto della squadra è da decidere, a parte Immobile, sicuro titolare".