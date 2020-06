Tutti insieme, più vicini perché c'è la mascherina. C'erano a bordocampo, e non una volta, Merih Demiral, Aaron Ramsey e Giorgio Chiellini: i tre assenti, con Higuain quarto comodo in tribuna. Per il turco, l'occasione di stare con i compagni con cui condivide oggi lo status di indisponibile: fermi a guardare i compagni riscaldarsi e giocare in campo, l'istinto del centrale ex Sassuolo è stato quello di prendere il cellulare e scattare una foto ricordo. Sì, perché questo è proprio un momento da passare agli annali: la Juve che riparte dopo mesi e mesi di stop. E che subito, il 17 giugno, si giocherà il primo trofeo nazionale.