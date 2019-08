Your browser does not support iframes.

Juve-Napoli senza certezze, Il Corriere dello Sport apre con il big match di questa sera e in primo piano c'è Matthijs de Ligt che rimpiazzerà Giorgio Chiellini dopo l'infortunio al ginocchio che costringerà il capitano bianconero a rimanere fuori per almeno 5 mesi. "Troppo presto - scrive il Corsport in prima - Juve-Napoli alla seconda diventa una sfida senza certezze"."De Ligt tocca a te", titola invece Tuttosport.



