L'Italia si ferma contro la Svizzera: 0-0 nella serata di ieri., ecco le loro pagelle dai principali quotidiani nazionali:CORRIERE DELLO SPORT:"Bonucci 6,5Meno preciso del solito, cerca con troppa insistenza l’anticipo, a volte scoprendosi, ma nella ripresa sale di rendimento e dietro ci garantisce in coppia con Chiellini.Chiellini 6,5Occhio, esuberanza fisica, esperienza. Ha un’autorevolezza riconosciuta dagli arbitri che gli permette ogni tanto di difendere al limite. Carlos del Cerro Grande la seconda volta non lo perdona, ma il giallo non condiziona Chiello. Secondo tempo di grande spessore.Locatelli 7Bene, molto bene, nella prima mezz’ora in cui ispira la manovra azzurra. Non c’è solo il lancio profondo nel corridoio per Berardi, ma un fraseggio lucido ed essenziale. Uno, due tocchi e via. La palla corre veloce.Chiesa (14’ st) 6Qualcosa combina, si vede la tigna".