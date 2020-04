Non isolatevi. Giorgio Chiellini è tornato a parlare durante questa lunga quarantena, che lo stesso difensore ha vissuto in solitaria presso il JHotel (in attesa dei compagni). Il Coronavirus colpisce la mente, e anche se non si hanno sintomi chiari e precisi, la salute e lo stess devono essere tracciati e monitorati. Ne va anche dell'andamento in campo.



DA FIFPRO - Oggi FIFPRO ha deciso di mandare un messaggio ai calciatori, e anche ai non calciatori, che sono vittime di ansia e depressione. La decisione è giunta dopo una serie di studi sul comportamenti degli atleti in questo periodo di emergenza Coronavirus. Sono raddoppiati i casi di depressione tra i calciatori professionisti e ad esser maggiormente colpite sono le donne. Le principali cause di questa situazione sono da ricercare nel rischio di rimanere senza occupazione. I casi di depressione sono raddoppiati, secondo quanto riferisce questa indagine: dei 1600 soggetti intervistati, il 13% tra gli uomini e il 22% tra le donne ha accusato sintomi compatibili con la depressione, mentre uno stato d'ansia generalizzata è stato riscontrato rispettivamente nel 16% e nel 18% dei casi.



CHIELLINI - Dunque, Chiellini è sceso in campo. E l'ha fatto da capitano della Juve e della Nazionale, ma soprattutto da membro del FIFPRO Global Player Council: "E’ molto importante che i giocatori di calcio, come le famiglie e le altre comunità, si prendano cura di loro in questo momento difficile restando in contatto via telefono o con videochiamate. Resta in contatto coi tuoi compagni di squadra, soprattutto se pensi che possano essere depressi o ansiosi. Manteniamo forte lo spirito di squadra anche quando il calcio non c’è”, le sue parole.