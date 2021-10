Nella lunga intervista a Dazn, c'è spazio anche per un ricordo di Scirea. Nelle parole di, che l'ha superato (377) come presenze in Serie A con la Juve, si rivive così: "Mi piacerebbe tanto essere ricordato come lui, non l'ho vissuto perché ero un bambino quando se n'è andato, ma l'ho vissuto nel racconto degli altri. Se un domani mi raccontassero come fanno con lui, sarei davvero orgoglioso. Io uno più forte di tutti i tempi? Non ci penso, penso a quanto ho fatto alla Juve, sono fortunato. E' più di quanto avrei mai sperato. Mi dicevano in B che sarei arrivato in Nazionale, ci credevo ma non troppo, avevo obiettivi alla giornata. Poi piano piano alzi il livello e vedi che ci stai e così sono migliorato. Se mi fermo e guardo indietro ho i brividi, sono troppo in alto, tanto più bello di quanto potessi sognare".