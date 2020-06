Ho visto e rivisto quelle immagini. E ho avuto bisogno di tempo. Per pensare. Per riprendermi dallo shock di una violenza di tale portata. Come potrei mai spiegare alle mie figlie quanto successo? Con quali parole? La verità è che non le ho trovate. Nessuna risposta. — Giorgio Chiellini (@chiellini) June 1, 2020

Giorgio Chiellini prende posizione. In campo e fuori. E questa volta il capitano bianconero lo fa per una grande causa come hanno fatto nei giorni scorsi alcuni suoi compagni di squadra come Douglas Costa, Paulo Dybala e Blaise Matuidi: "​Ho visto e rivisto quelle immagini.- scrive su Twitter -. Come potrei mai spiegare alle mie figlie quanto successo? Con quali parole? La verità è che non le ho trovate. Nessuna risposta. ​Non dovrebbe nemmeno esserci bisogno di scriverlo. Perchè tutte le vite contano. Di ogni essere umano"."​Di ogni figlio, bambino, uomo, donna e persona del mondo. Ma se può servire a ribadirlo, se per qualcuno ancora non fosse chiaro: black lives matter. Ora. Sempre".