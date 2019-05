Le tradizioni sono sempre tradizioni! pic.twitter.com/heyYaK55z3 — VecchiaSignora.com (@forumJuventus) 19 maggio 2019

Le tradizioni vanno rispettate e così Giorgio Chiellini si è ricordato di due dei suoi ex compagni di squadra che in estate hanno lasciato la Juventus. Si tratta di Claudio Marchisio e Stephan Lichtsteiner che la scorsa estate hanno lasciato la Juventus dopo aver vinto sette scudetti consecutivi.La foto contiene i tag dei suoi ex compagni di squadra sistemati in maniera decisamente particolare...