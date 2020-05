1









Intervenuto oggi a Sky Sport, il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha ricevuto domande anche dai suoi compagni di squadra. Compreso Leonardo Bonucci, che ha chiesto al "3" bianconero di raccontare del viaggio insieme in Canada. Ecco la risposta di Chiellini: "Eravamo a Toronto e dovevamo spostarci verso Chicago. Il navigatore dava cinque ore, perché farla in aereo? Facciamola in macchina. Ci abbiamo messo dieci ore, abbiamo preso tutti gli incidenti possibili. Siamo arrivati la sera in albergo con i bambini ed eravamo distrutti: bella scelta del cavolo".