Il calcio dovrà attendere, le parole di incertezza del ministro dello sport Spadafora sono eloquenti e gettano in un limbo di attesa addetti ai lavori, calciatori e appassionati. In questo stand-by, Giorgio Chiellini sta sfruttando il momento per riprendere appieno la condizione fisica. Va ricordato che il capitano della Juventus era appena rientrato dopo l’infortunio al ginocchio riportato a settembre, che l’ha tenuto fuori causa per sei mesi. Prima dello stop, qualche minuto contro il Brescia, titolare contro la Spal il 22 febbraio per fargli rodare il motore, che vorrà portare a pieni giri una volta che il campionato ripartirà.