sbarca su Linkedin. Lo ha annunciato lo stesso difensore e capitano della Juventus quest’oggi tramite il proprio profilo Twitter: "Ora potete trovarmi anche su Linkedin!!!", ha scritto.Nonostante il nuovo profilo sul social network usato da milioni di persone in cerca di lavoro, Chiellini dovrebbe però essere certo di avere un impiego anche per la prossima stagione. Il capitano bianconero, nonostante il contratto terminato lo scorso 30 giugno, è infatti pronto a firmare un nuovo contratto che lo legherà per un altro anno alla Juventus.