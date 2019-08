Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria di misura dei bianconeri contro il Parma. Queste le sue dichiarazioni: "Siamo contenti per il risultato e per come abbiamo affrontato la gara, anche se con l'aumentare condizione sarà più semplice. Assenza del mister oggi è relativa, paghiamo di più il fatto che manchi in settimana. Credo comunque che possa essere orgoglioso perché squadra ho dimostrato di essere unita e di allenarsi con dedizione e applicazione. Miglioreremo, ma l'importante è crescere vincendo. Questa squadra ha grandi campioni, ci sono stati tanti cambiamenti e abbiamo voluto alzare l'asticella, provando a snaturare il nostro DNA, ma mantenendo certi capisaldi come il lavoro quotidiano che deve essere la base di ogni principio di gioco. Ci impegniamo con entusiasmo e con grande voglia di integrarsi per arrivare ai risultati. Dybala? Paulo si è sempre allenato molto bene. La nostra panchina ha grandissimi calciatori, nessuno è contento chiaramente quando non gioca. Il gruppo deve andare nella stessa direzione, bisogna dare il massimo anche quando non si gioca e sicuramente questo Paulo lo sa bene".