Giorgio, attraverso il proprio profilo Instagram, saluta così la Nazionale italiana.Questa maglia l’ho sognataPer questa maglia ho combattutoCon questa maglia ho vintoDi questa maglia amo tuttoIn questa maglia ho sempre credutoDa questa maglia ho imparato tantoSu questa maglia ho piantoA questa maglia ho dedicato ogni pensieroAdesso è arrivato il momento di indossarla per l’ultima volta. E come la prima, sarà un’emozione unica.Che non finirà mai.