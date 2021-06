"Felice di iniziare questo nuovo progetto come Direttore Sportivo del Pisa. Grazie alla Juventus per l’opportunità di lavorare con persone fantastiche negli ultimi 7 anni". Queste, le parole di Claudio Chiellini, che su Linkedin ha salutato il club bianconero ringraziandolo per l'opportunità. Chiellini è il nuovo direttore sportivo del Pisa: una nuova sfida per il gemello del capitano bianconero, Giorgio, che torna nella sua Toscana.