Di cosa si occuperà Chiellini alla Juventus? Il ruolo e le parole di Comolli

Il giorno della presentazione diha lasciato spazio per diverse riflessioni in casa. Dalla conferma dia quella diper il Mondiale, fino alle parole su. L'ormai ex presidente del Tolosa ha parlato di tanti aspetti del suo lavoro e della sua carriera, oltre che di chi lo affiancherà nella sua avventura alla Juve.In particolare, ha spiegato che lavorerà a stretto contatto con. L'ex difensore bianconero svolgerà un ruolo inedito, ovvero quello di Director of Football Strategy. Dopo la prima annata nella dirigenza della Juventus, dunque, Chiellini aumenta man mano la sua centralità nella società.

Chiellini-Juventus, le parole di Comolli sul ruolo

Di cosa si occuperà Chiellini

Il direttore generale Comolli ha ribadito il suo ruolo durante la conferenza stampa di oggi, spiegando quali aspetti curerà e quali verranno affrontati insieme."Con Giorgio abbiamo parlato di quello che sarà il suo ruolo. Sarà anche direttore tecnico, lavoreremo stretto contatto su diversi aspetti del club, dal punto di vista tecnico e commerciale. Facevamo parte dello stesso comitato all'Uefa, lui sarà rappresentate alla Lega Calcio e all'Uefa. Sono appassionato del settore giovanile, passeremo da un ambito all'altro, abbiamo collaborato bene insieme. Abbiamo creato un comitato sulla Football Strategy che discuterà di giovani e prima squadra e Giorgio farà parte di questo. Non si occuperà di mercato o allenamenti".Come annunciato dal nuovo dg della Juventus, dunque, Chiellini non curerà personalmente le trattative di calciomercato o gli allenamenti dei bianconeri. L'ex difensore, però, avrà un contributo importante nelle scelte - come quella di Tudor - e manterrà sempre i rapporti con le istituzioni,Sarà inoltre fondamentale il lavoro sul settore giovanile, uno degli aspetti su cui Comolli ha dichiarato di voler insistere. Chiellini farà parte del comitato sulla Football Strategy creato proprio dal direttore generale, e infine si occuperà di lati





