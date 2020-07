Giorgio Chiellini ha parlato della presenza di Rugani nella gara di stasera contro il Milan, il centrale ex Empoli prenderà il posto di de Ligt: “E' un giocatore affidabile e sono sicuro che stasera farà bene - ha detto il capitano della Juventus a Dazn - Non avrà bisogno dei miei consigli per marcare Ibrahimovic, è cresciuto con noi e in questi anni e ha sempre fatto bene”.