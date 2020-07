All'annuncio della formazione della Juventus ieri sera contro il Sassuolo è balzato subito all'occhioLa notizia che ad affiancare De Ligt in difesa sarebbe stato lui anziché Rugani (Bonucci era a riposo per un fastidio al tallone) ha acceso l'entusiasmo dei tifosi, contenti di rivedere il capitano in campo dopo i guai fisici degli ultimi mesi. Durante il primo tempo del Mapei Stadium, tuttavia, la gioia si è trasformata in apprensione vedendo Chiello arrancare quando si trattava di correre all'indietro eFinché all'intervallo è stato sostituito da Daniele Rugani.- A quel punto si è resa più che legittimadi mister Sarri: non è stato un azzardo schierare Chiellini titolare quando evidentemente non era tornato in uno stato di forma sufficiente? Una domanda a cui lo stesso allenatore ha risposto nel postpartita ("Era presto per buttarlo dentro") e che a cascata ne implica un'altra:La parabola discendente di Rugani, che da giovane ispirava persino paragoni con una leggenda come Scirea per il suo stile difensivo, ha forse toccato ieri sera a Reggio Emilia uno dei suoi punti più emblematici. Anche perché nel tempo in cui ha giocato, palesando una pericolosa indecisione nei tempi di uscita dalla linea difensiva.- Alla fine del paragrafo precedente abbiamo scritto "da giovane". Sì, perché ora tanto giovane non lo è più: a fine mese compirà 26 anni eIl suo contratto scade nel 2023 e una sua cessione libererebbe il monte ingaggi bianconero da uno stipendio che, in base agli accordi del rinnovo dell'anno scorso, aumenta di stagione in stagione. Le qualità il ragazzo ce le ha,Del resto, lo stesso Sarri, motivando ieri la titolarità di Chiellini, ha detto: "Non avevamo disponibilità di giocatori e". E la scelta non è ricaduta sul suo (ormai ex?) pupillo.