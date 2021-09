Quella di questa sera sarà una Juventus molto diversa da quella di Napoli. Non ci sarà Federico Chiesa, come in campionato, per via di un acciacco fisico, ma torneranno i sudamericani esentati dalla trasferta del Maradona. Szczesny è confermato tra i pali nonostante gli errori, con Danilo, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro davanti a lui. Fuori Chiellini, protagonista a Napoli che godrà di un turno di riposo in vista di domenica sera contro il Milan. A centrocampo Allegri dovrebbe puntare su Juan Cuadrado, Bentancur, Locatelli e Rabiot falso-esterno a sinistra. Paulo Dybala e Alvaro Morata lì davanti.