Giorno uno. Di quasi 180. Che oggi si è operato in Austria al ginocchio dopo la lesione al crociato , e che con il sorriso sulle labbra prepara il suo rientro. Una semplice foto, altrettanto semplice è la didascalia: 'Day 1'. Sì, giorno uno. Perché bisogna solo aspettare, e poi contare. Chiello riparte dall'Austria per rientrare nel momento caldo della stagione. C'è una Juve da portare in alto e poi l'Europeo con la Nazionale, da capitano. Tempo al tempo: è il giorno 1.