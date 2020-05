La Juventus si prepara al giro dei rinnovi, con tre nomi in cima alla lista. Gialuigi Buffon, Paulo Dybala e Giorgio Chiellini. Specialmente sul difensore, come riporta Calciomercato.com, sembra esserci ormai anche l'accordo sulla durata dello stesso contratto. Si era pensato ad un biennale, l'ultimo della sua carriera, invece si sta facendo strada l'opzione del rinnovo annuale, a 3,5 milioni a stagione, con la possibilità di scegliere a fine stagione se prolungare ulteriormente o no. L'infortunio sembra ormai alle spalle, per questo il capitano bianconero vuole farsi trovare pronto accanto a Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt: in gioco c'è anche l'Europeo nel 2021.