Dopo l'Europeofirmerà il rinnovo con la Juventus (anche) per una missione che gli hanno chiesto Allegri e i tifosi: trascinare la squadra verso lo scudetto, scucendolo dalle maglie dell'Inter. E' questo l'obiettivo del capitano bianconero in quella che potrebbe essere l'ultima stagione della sua carriera. Attualmente senza contratto, Chiellini prolungherà il suo rapporto con la Juve per un altro anno firmando fino a giugno 2022.