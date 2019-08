Un giorno di festa doppio, per il caloroso abbraccio che ci regala #VillarPerosa e per un anno in più che passa!

Grazie a tutti per gli auguri e per questa giornata che segna l'inizio di ogni stagione bianconera! — Giorgio Chiellini

in una delle situazioni migliori che gli potesse capitare. Dopo aver preso gli auguri dalla famiglia nel week-end, il capitano bianconero ha potuto festeggiare oggi con i suoi compagni, con la società, ma soprattutto con i tifosi: una giornata di festa, come ogni anno è ormai la gara di, ma come ogni 14 agosto è per Giorgio. "Grazie a tutti per questa giornata" ha detto Chiellini tramite social, "".