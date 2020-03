Giorgio, capitano della, ha voluto ricordare con un messaggio e una foto sul proprio profilo Twitter Davide, capitano dellae giocatore della nazionale scomparso due anni fa: "Sempre con noi". La presenza del difensore è sempre forte a Firenze e al Franchi: nello spogliatoio della Fiorentina il suo posto c’è ancora, così come la sua maglia numero 13, numero che nessuno potrà più indossare in viola e che tanti compagni hanno deciso di tatuarsi. Inoltre lo speaker del Franchi lo chiama sempre, prima di ogni gara casalinga e i tifosi al minuto tredici di ogni gara intonano il coro per il loro capitano.