CHIELLINI SARA' DIRIGENTE DELLA JUVE?

. L’ex difensore bianconero ha deciso di restare a Los Angeles, e si occuperà dello sviluppo dei calciatori della franchigia Mls. Un ruolo non banale, scelto anche e in particolare per imparare. Da qui, pure se di mezzo c’era una vecchia promessa.Promessa che non si è certo spezzata, ma congelata sì. Già dai primi giorni da ex calciatore, Chiello non ha trovato porte aperte davanti al suo ritorno. E ha iniziato a valutare le alternative.Chissà un giorno. E chissà quanto lontano. La Juventus al momento pensa di essere a posto così dal punto di vista dell’ organigramma. Con l’inserimento di Cristiano Giuntoli come Sports Director e la definizione di ogni ulteriore aspetto,Chiellini resta comunque come ambassador del club. Così come lo è stato Trezeguet. Così com’è oggi Barzagli.