In #JuveInter @chiellini sale a quota 553 match in bianconero, diventando il 3° giocatore in solitaria con più presenze nella storia della Juventus in tutte le competizioni ⚪️⚫️ https://t.co/hF19cgCkBT — JuventusFC (@juventusfc) April 3, 2022

Si sta giocando in questi istanti il Derby d'Italia tra Juve ed Inter, con il risultato che è ancora inchiodato sullo 0-0. Quella di questa sera però è una gara dal sapore speciale soprattutto per Giorgio Chiellini che, tocca le 553 presenze con la maglia della Juve, diventando di fatto il terzo nella storia del club. L'ex difensore della Fiorentina ha infatti staccato Gaetano Scirea, conquistando il podio in solitaria alle spalle solo di Del Piero e Buffon. Di seguito il tweet celebrativo della Juve.'In #JuveInter@chiellinisale a quota 553 match in bianconero, diventando il 3° giocatore in solitaria con più presenze nella storia della Juventus in tutte le competizioni'.