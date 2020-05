Nella sua autobiografia 'Io, Giorgio', Chiellini ritorna sulla serata di Madrid nei quarti di finale della Champions 2017/18, con il rigore assegnato a tempo scaduto al Real che ha eliminato i bianconeri. Il difensore della Juve è stato protagonista di un episodio che ha fatto discutere, mimando il gesto del pagamento dopo che l'arbitro Oliver aveva fischiato il penalty per i Blancos: "Sono state parole infelici, dette a caldo - ha spiegato Chiellini - Non erano rivolte all'arbitro, ma a un avversario, non mi ricordo neanche chi. E' stata una reazione sbagliata in un finale agitato. Ma niente di più".