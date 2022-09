Giorgio, a Sky Sport, parla così di Psg-Juve."Tre attaccanti tra i migliori, è molto difficile per la difesa della Juve. Sono certo che proveranno a non dare tanto spazio. Loro negli spazi stretti fanno sempre la giocata decisiva. La Juve deve essere brava nelle transizioni, loro a campo aperto sono devastanti. Bonucci dovrà essere bravo a chiamare la difesa e a evitare le ripartenze, lì Leo diventa incontenibile. Tutti e tre la vogliono di più, non so cos'abbia fatto Galtier, ma fanno più lavoro in fase difensiva. Sarà un banco di prova interessante per la Juve, forse arriva troppo presto per gli automatismi da ritrovare".