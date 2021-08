per la Juventus, a lavoro agli ordini di Max Allegri in vista dell'inizio della nuova stagione. Come riportato dai canali social bianconeri, il protagonista dell'allenamento è stato il capitano Giorgio Chiellini, fresco di rinnovo fino al 2023. Il difensore si è infatti travestito da attaccante segnando un bel gol di testa, da vero bomber d'area.