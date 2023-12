Il difensore dei Los Angeles FC, Giorgio, ha commentato la sconfitta nella finale del campionato MLS contro i Columbus Crew, esprimendo il dispiacere per la necessità che una delle due squadre dovesse perdere. Nonostante il risultato, ha descritto l'intero percorso come un bellissimo viaggio. Tuttavia, Chiellini ha rivelato che questa potrebbe essere stata la sua ultima partita. Dopo il match, in un'intervista con la stampa americana, l'ex difensore della Juventus ha annunciato che dedicherà qualche giorno per discutere della sua decisione futura con la famiglia prima di giungere a una conclusione definitiva.