Giorgio Chiellini sarà un giocatore dei Los Angeles FC. La trattativa è infatti ai dettagli e il difensore, che andrà a giocare negli Stati Uniti come da suo desiderio, già la prossima settimana potrebbe chiudere un accordo con la nuova squadra.



Chiellini raggiungerà il ritiro della Nazionale dopo l'ultima partita di questa sera al Franchi di Firenze: una leggera sgambata in previsione del match della Nazionale contro l'Argentina. La trattativa con il Los Angeles FC è nel frattempo proseguita e siamo di fatto ai dettagli: Chiellini giocherà in MLS.