Una botta al ginocchio che però non desta preoccupazione. Il capitano della Nazionale e della Juventus non è al meglio delle condizioni, ma ha deciso di stringere e i denti e dare la sua disponibilità per la sfida degli Azzurri di domani sera contro la Polonia, valida per il girone di Nations League. Chiellini, reduce da un grave infortunio che gli ha precluso l'intera scorsa stagione, ha già sciolto le riserve e non ha intenzione di rinunciare alla sfida delicata di Danzica. Mancini, in conferenza stampa, ha confermato gli ultimi dubbi di formazione legati alle condizioni fisiche di qualche acciaccato, tra cui Chiellini: "Abbiamo ancora un paio di dubbi, vedere le condizioni fisiche di alcuni giocatori, poi abbiamo deciso". Lo rivela Rai Sport.