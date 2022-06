Il futuro di Giorgio Chiellini sembra essere delineato: il difensore centrale giocherà ancora, negli Stati Uniti, con la maglia dei Los Angeles FC. Prima di fare questo, però, sarà necessario un ultimo passaggio burocratico a Torino, come racconta la Gazzetta dello Sport: "Il prossimo appuntamento, infatti, sarà con la Juve. Il capitano, un anno fa, firmò un biennale con Andrea Agnelli. L’idea - e a pensarci viene tristezza - era di restare insieme almeno fino al Mondiale in Qatar. Alla Nazionale è andata come è andata e Chiellini, ora che ha giocato le ultime partite nel calcio europeo, deve risolvere quell’accordo per liberarsi. Logicamente, non ci saranno problemi. La Juve lo ha già celebrato in tutti i modi. L’ultimo, un post Instagram in cui lo definisce «Legendissima»".