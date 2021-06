Giorgio Chiellini è l'uomo giusto al posto giusto. Dove? In campo. Hai detto niente... Soprattutto se dall'altra parte c'è il Belgio di Romelu Lukaku, un attaccante capace di fare 63 gol in 97 partite con la maglia della nazionale, 23 gol in 22 reti dal Mondiale 2018 a oggi. Da qualche anno Lukaku lo conosciamo bene per averlo visto in Italia con la maglia dell'Inter, l'anno scorso ha vinto lo scudetto con Antonio Conte in panchina ma c'è solo una coppia difensiva contro la quale l'attaccante non ha mai segnato: Bonucci-Chiellini.



LA GABBIA - Bianconero o azzurro cambia poco, i due si conoscono come marito e moglie e basta uno sguardo per capirsi. In particolare, se dovesse giocare De Bruyne Lukaku andrebbe a sbattere su Chiellini: quando il centrocampista del Manchester City si inserisce nella zona centrale del campo l'interista tende ad allargarsi a destra, e lì troverebbe il capitano azzurro a bloccarlo. Insomma, sarà vita dura per il Belgio e per il suo bomber, con Re Giorgio pronto a una marcatura stretta e Bonucci a raddoppiare. Una gabbia studiata alla perfezione sia quando Lukaku si trova spalle alla porta - con il pressing asfissiante del capitano - sia nel'uno contro uno, nel quale hanno sempre avuto la meglio i difensori. Una partita e quasi 25' insieme all'Europeo per la coppia Chiellini-Bonucci: errori? Zero. Neanche l'ombra. Mourinho diceva che loro due sono l'università della difesa.



PRECEDENTI - La prima volta che Lukaku ha sbattuto contro la cooperativa bianconera-azzurra è stato nel novembre 2015, in amichevole a Bruxelles nella quale il Belgio segna tre gol ma il nome di Romelu non compare nel tabellino. A Euro 2016 scompare proprio dal gioco con Chiellini e Bonucci che fanno una gran prestazione grazie anche alla preparazione della marcatura da parte di Antonio Conte. Stessa musica anche contro la Juve: due partite, zero gol. La prima con la maglia del Manchester United in Champions contro la Juve di Allegri e l'altra in Serie A nel 2-0 dell'Inter dove però non c'è il graffio del belga. L'unico gol è arrivato nel 3-2 bianconero, ma su rigore e quindi senza marcatura. L'Italia prepara la gabbia per Lukaku, Chiellini è pronto a tornare in campo.