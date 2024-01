PAROLE CHIELLINI

L'ex capitano della Juventus Giorgioè stato premiato con il Gonfalone d’Argento assegnato dalla regione Toscana. Il premio gli è stato consegnato presso il comune di Livorno. Ecco le dichiarazioni dell’ex difensore dalla Juve."Sono sempre stato orgoglioso di essere toscano, e quindi è un premio che fa tanto piacere, mi sento di aver sempre portato la mia toscanità in giro con me in tutto il mondo in questi anni. Ho avuto la fortuna comunque di vivere tanto in Toscana, fino ai vent’anni a Livorno e poi Firenze, la Nazionale con tanti amici colleghi toscani. Ricevere questo premio è un onore e un piacere spero di rendere orgogliosa questa regione anche in futuro. Sono cresciuto qui a Livorno con tanti sogni come migliaia di ragazzi, e mai avrei pensato di arrivare fin dove sono arrivato. Ritengo di essere stato fortunato ad essere cresciuto qui: la famiglia e gli amici di sempre sono stati per me un’ancora importante, che mi ha permesso di essere quello che sono oggi".