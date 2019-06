Your browser does not support iframes.

"Una grande rimonta per chiudere splendidamente questa stagione! Forza Azzurri!". Scrive Capitan Giorgio Chiellini sui propri social network. Parole a cui fa eco Bernardeschi, che invece spende qualche riga in più per la sua gioia: "Gli obiettivi si raggiungono un passo alla volta, e con la vittoria di oggi allunghiamo in classifica e chiudiamo nel migliore dei modi la stagione. Siamo un grande gruppo, che non molla mai! Ora stacchiamo la spina per ripartire a luglio con ancora più e determinazione!". A chiudere il cerchio ci pensa Bonucci. I loro messaggi nella nostra gallery.