Attraverso un post social in cui appaiono diversi scatti realizzati nel corso della carriera in bianconero, Giorgioha provato a spiegare a parole quello che la Juventus ha rappresentato per lui nella sua vita. Il capitano bianconero e della Nazionale si è anche soffermato sul futuro, lasciando intendere che la sua avventura non è ancora giunta al termine.. La mia giovinezza, l'esperienza, la matuirtà. La voglia di vincere, la gioia del trionfo, l'accettazione della sconfitta. L'ebrezza della sfida, il duello in campo, la mia testa sempre fasciata.E poi i campioni, dentro e fuori dal prato verde, gli allenatori, i dirigenti, tutte le persone dello staff...Uomini che sono passati lasciandomi sempre qualcosa. Qualcosa che ho avuto cura di raccogliere, conservare e custodire.. Il mio numero. Ma anche le sensazioni che ora condivido nel mio animo.- per un avventura finita così,immaginabile e non, e di rimanere per sempre nella storia di questo grande club.' -di aver condiviso tanti valori ed emozioni che nessuno potrà mai cancellare., per i miei affetti più cari e per tutte le persone a cui voglio bene, senza le quali non sarei la persona che sono adesso, perchè loro sono stati una fonte inesauribiledi supporto ed energia e mi hanno accompagnato sempre in questo lungo viaggio.'.