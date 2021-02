Non sarà in campo stasera contro il Crotone, ma è impegnato a sostenere una partita molto più importante. Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, ha diffuso sul suo profilo Instagram un video in cui invita tutti a scrivere un sms o effettuare una chiamata al numero 45582, per sostenere l'AIL nella ricerca contro i tumori del sangue. Qualcosa che debilita enormemente chi ne è affetto, e in tempi di pandemia rende anche più vulnerabili al coronavirus.