Chiellini a DAZN: 'Il Mondiale per Club è un onore, ma nel nostro percorso dobbiamo restare uniti'

Redazione Calciomercato

Le parole dia DAZN alla presentazione del trofeo del- "Un trofeo e un torneo molto belli, sarà di grande interesse ed entrerà nel nostro circuito, sarà apprezzato da tutti i tifosi".- "Finché non lo alzi... (ride, ndr). Cosa rappresenta la competizione? Un vanto, è un onore farne parte e sarà utile anche per noi capire come è fatto questo torneo. Mettere insieme i tifosi sarà qualcosa di unico, segnerà un nuovo inizio. Negli USA poi ci sarà tutta l'atmosfera che loro sanno creare, sarà bello".

- "Come società, con la dirigenza e l'allenatore, siamo tutti molto uniti e c'è bisogno che anche i tifosi lo siano nel percorso da qui a giugno. Speriamo di competere e di riuscire ad andare avanti, per una bella stagione e una bella estate".