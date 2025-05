Chiellini: 'Lavoriamo per tornare a vincere il prima possibile'. E sull'ipotesi di riunire la BBC...

Le parole di Chiellini sulla Juventus e la BBC

Parola di, Head of Football Institutional Relations della Juventus , intervenuto quest'oggi sul palco della Sala Borsa del Comune di Bologna per il premio “Bulgarelli Number 8”.Oltre ad analizzare brevemente il momento della Juventus, in piena corsa per il quarto posto grazie alla vittoria di ieri contro l'Udinese, il dirigente bianconero ha poi parlato anche dell'ipotesi - tanto chiacchierata negli ultimi giorni - di riunire nel club per il prossimo futuro la, ovvero il trio composto da lui,che per tanti anni ha fatto le fortune della Vecchia Signora in campo: “Bonucci e Barzagli nella futura Juventus? Abbiamo già fatto tanto in campo insieme. Ha avuto tanti cicli nella sua storia, e fa tutto parte di un percorso", le parole di Chiellini, che chiaramente in questa fase non ha voluto sbilanciarsi oltre.

Sulla sua carriera

Chiellini, poi, ha scherzato sulla sua carriera, con l'ironia che lo contraddistingue sempre: "Temerario l’allenatore che mi ha fatto esordire!".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui