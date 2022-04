Intervenuto a Sky Sport, Davide Lippi - l'agente di Giorgio Chiellini - ha parlato del futuro del capitano della Juventus in scadenza nel 2023. "Non sappiamo ancora niente. È concentrato sul finale di stagione, oggi non è ancora nel momento di parlare del futuro. Gli Stati Uniti? È un atleta internazionale, non si sa la destinazione che può avere. Ci sono tante realtà che possono avvicinarsi. Ci saranno tempo e modo di sedersi e valutare. Con un campione del genere le cose devono farsi con calma".