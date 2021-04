1









Giorgio Chiellini non ha usato mezzi termini parlando del suo futuro. Il capitano della Juventus ha affrontato il tema durante un'intervista a Sky Sport spiegando che: "Con tutto il rispetto e con tutta onestà, non mi vedo proprio con una maglia diversa da quella bianconera in Italia o in Europa. Ma non è una questione attuale, stiamo parlando di fantamercato". Nei giorni scorsi si è parlato molto del futuro del difensore, che non ha nessuna intenzione di cambiare squadra.