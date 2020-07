"Ogni scudetto ha la sua storia e questo è certamente il più sofferto. Gli infortuni, il Covid, il lockdown, la ripresa... per questo la gioia è ancora più grande. Grande come questo traguardo storico: 9 campionati consecutivi. E una stagione ancora da concludere. Da domani penseremo a quello che ancora ci attende. Adesso è il tempo di festeggiare. Accanto alla squadra. Vicino alla famiglia. Con il pensiero sempre ai nostri tifosi. Avanti così!!!". Le parole sono di Giorgio Chiellini, che nella foto di gruppo abbraccia De Sciglio ed è un puntino in mezzo a tutti.