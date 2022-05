Solo 17 minuti di gioco, o poco meno, per Giorgio Chiellini. 17 come i suoi anni in bianconero. È arrivato presto, prestissimo, il momento dell'uscita dal campo del capitano della Juve durante il match contro la Lazio. Al suo posto subito in campo Matthijs De Ligt, in un simbolico passaggio di consegne tra il difensore che ha segnato la storia del club bianconero per quasi due decenni e quello che si spera possa rappresentarne il futuro. Inevitabile, per lui, la standing ovation dell'Allianz Stadium, con i tifosi in lacrime a congedare per sempre il loro numero 3, dopo una vita vissuta in simbiosi con la Vecchia Signora.



E poi gli abbracci. Con Paulo Dybala, a cui ha affidato, seppur per pochi minuti, la fascia della Juve, con Leonardo Bonucci, Massimiliano Allegri e i suoi collaboratori, oltre che con lo stesso De Ligt e con tutti i compagni di squadra seduti in panchina. Niente passaggio sotto la curva, invece, in un primo momento. Dopo aver lasciato il terreno di gioco, infatti, Chiellini si è subito recato negli spogliatoi, per poi ricomparire dopo qualche minuto e iniziare il giro di campo per la meritatissima ovazione dei suoi tifosi, che continueranno ad amarlo per sempre.



Nel secondo tempo, l'ormai ex capitano si è poi spostato direttamente sugli spalti, "mischiandosi" al popolo bianconero per un saluto ai tifosi presenti nei box.