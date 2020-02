Il capitano è tornato. Dopo quasi sei mesi, Giorgio Chiellini si è rivisto in campo contro il Brescia per quindici minuti di gioco che gli hanno dato “una scossa di energia”. Giusto il tempo per sentire l’odore del prato di gioco, ricevere la fascia da Bonucci ed esaltare tutto lo Stadium. Il rientro di Chiellini calza a pennello in una fase in cui la Juventus si gioca il destino della stagione, tra Champions, campionato e Coppa Italia. Tutto l’ambiente è fiducioso, sta per ritrovare la guida che tanto sarebbe serviti nei momenti di crisi della squadra. E lui è determinato a dare il suo contributo: “La parte più brutta è arrivata, adesso arriva quella più difficile. Dobbiamo correre pensando solo a noi stessi e andando alla massima velocità”.



INTER NEL MIRINO – Un ritorno atteso, più dal punto di vista dell’apporto mentale che può dare alla squadra. Ma quando torna a pieno regime? La grande premessa è che viene da un brutto infortunio (rottura del crociato), dunque è meglio procedere con la massima cautela, ma le sensazioni di Chiellini sono positive e i il quarto d’ora contro il Brescia è indicativo. Sarri ha dato l’appuntamento: “Vedremo se riusciremo a fargli fare una partita con l’Under 23 o l’Under 19”. Partite che servirebbero a fargli riacquistare minuti e fiducia. Vederlo settimana prossima nella trasferta di Champions contro il Lione è improbabile. Molto più probabile il suo impiego contro l’Inter, vero obiettivo messo nel mirino dal capitano.