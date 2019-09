Giorgio Chiellini è stato operato ieri in Austria e i tifosi della Juventus attendono di rivederlo in campo tra sei mesi. Sarà una stagione lunga per il capitano bianconero, chiamato a un recupero faticoso, che però dovrebbe terminare in tempo per la parte calda della stagione e dell'Europeo del 2020. Giocarsi scudetto e Champions con la Juve, rientrare in tempo per il torneo da vivere da protagonista con gli Azzurri. Chiello ha già dichiarato agli amici più stretti i suoi obiettivi, ora sotto con il recupero.