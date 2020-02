Altro giro, altro giorno di riabilitazione passato per Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero, fermo da fine agosto dopo la rottura del legamento crociato, è stato quest'oggi alla Continassa, ma non ha partecipato alla sessione di allenamento con il gruppo. Il centrale è tornato a svolgere il classico differenziato, volto a finalizzare il recupero in vista della sfida del primo marzo contro l'Inter di Antonio Conte. E proprio a questa partita sta puntando forte Giorgio: non vuole soltanto esserci, ma vuole essere protagonista attivo. Staremo a vedere.