Ai microfoni e alle telecamere di Dazn subito dopo Bologna-Juventus 1-4 si è presentato capitan Giorgio Chiellini: "Siamo contenti, era una partita importante dove ci giocavamo tanto e l'abbiamo approcciata nel modo giusto. Dipendevamo anche dagli altri ella fine abbiamo concluso una stagione dalle mille difficoltà con due coppe vinte e la partecipazione in Champions League, competizione che sentiamo nostra. Oggi ci giocavamo due stagioni, questa e metà della prossima. E adesso è giusto festeggiare".

PIRLO - "Siamo contenti per il mister, alla prima esperienza da allenatore non era facile. E per chi di noi ha giocato insieme a lui è una soddisfazione in più".

LA VIGILIA - "Questa è stata più semplice di altre perché dovevamo sì vincere ma non dipendeva tutto da noi. Eravamo paradossalmente più spensierati oggi rispetto a quando abbiamo la pressione del pallino tutto in mano a noi. Lo si vede anche da come abbiamo bene la gara".

LA SVOLTA - "La brutta sconfitta col Milan ci ha fatto scattare qualcosa dentro, abbiamo fatto quattro vittorie di fila, volute a tutti i costi. Oggi è un bel sospiro di sollievo, sono davvero felice e ora si festeggia un 4° posto che quindici giorni fa mi sembrava impossibile".

RAMMARICO - "Avessimo avuto sempre l'atteggiamento di stasera durante la stagione, avremmo lottato per altri obiettivi e non saremmo stati qui stasera a sperare in un pareggio di Milan o Napoli. Ma rimpianti non se ne possono avere, l'Inter ha meritato lo scudetto e noi chiudiamo la stagione in modo positivo".

FUTURO - "Ora è davvero impossibile parlarne! Io sono tranquillo e non ho nulla da dimostrare. Con calma si faranno i progetti futuri, se è stata l'ultima partita lascerò con un ricordo positivo, se invece ci saranno altre partite con la Juve meglio ancora. Ora però mi riposo un paio di giorni e poi mi aspetta un bel periodo di impegni anche con la Nazionale...".